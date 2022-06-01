РИАМО - 1 июн. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что страны Запада стыдливо умалчивают о санкциях против судов, которые занимаются перевозкой российского зерна. Об этом пишет RT.

«Хотя Запад очень громко напоминает, что зерно не подпало под санкции, они почему-то стыдливо умалчивают, что под санкции подпали суда, которые возят российское зерно», — сказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего визита в Саудовскую Аравию.

Лавров рассказал, что в европейских портах суда России не принимают, а также не страхуют.

По его мнению, не существует проблем с устойчивым снабжением мировых рынков зерном со стороны России.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что голод во многих странах мира станет следствием политики лидеров США и Украины. Все введенные санкции отразятся на тех государствах, где есть проблемы в сфере продовольствия.

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