РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июн. Для жителей городского округа Люберцы со среды ежедневно доступны стадионы еще 12 школ, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В рамках поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева стадионы еще 12 учебных заведений с 1 июня открылись для жителей городского округа Люберцы и будут работать ежедневно с 6:00 до 22:00», - сказал Ружицкий.

Стадионы открыты на территориях школ №№10, 20, 21, 25, 53, 59 и Кадетской школы, а также гимназий №№16, 18, 41, 44 и 56. Площадки оборудованы лавочками, урнами и камерами видеонаблюдения.

Ружицкий уточнил, в горокруге для общего посещения уже работают стадионы в Инженерно-технологическом лицее, Лингвистической школе и школах №№28 и 51.

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