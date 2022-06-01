РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 июн. Различные мастер-классы и игры прошли в День защиты детей в Королеве, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В Центральном парке и на общественном пространстве прошли мастер-классы, танцы, игры и представления. В парке показали сказку-квест, провели мастер-класс по игре на барабанах, показали, как пользоваться косметикой, провели конкурс рисунков.

В парке «Костино» дети вместе с зажигательными ведущими Ириской и Витаминкой участвовали в спортивно-развлекательных играх, познавательных викторинах и конкурсах. Прошли акции по буккроссингу, а творческие коллективы показали свои номера.

На пешеходной зоне улицы Октябрьской и на аллеях Центрального городского парка состоялся пленэр «Мир глазами детей», в котором участвовали обучающиеся детской школы искусств. Участники пленэра с​ помощью различных материалов​ — акварели, пастели, карандаша​ — рисовали увиденные пейзажи, создавали панорамные этюды, делали зарисовки и наброски фигур, портретов людей.

В городской больнице для юных пациентов прошел мастер-класс по изготовлению карамели, организованный Общественной палатой.

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