РИАМО - 1 июн. Президент России Владимир Путин отправил в отставку пятерых генералов и одного полковника министерства внутренних дел, пишет РБК.

Соответствующую информацию подтвердил источник, близкий к силовым структурам.

По приказу главы государства были уволены начальник управления МВД по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин, замначальника ГУ МВД по Алтайскому краю генерал-майор Александр Лаас, а также глава управления МВД по Ярославской области генерал-майор Андрей Липилин.

Кроме того, в отставку отправлены начальник оперативного управления МВД генерал-майор Александр Удовенко и замначальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД генерал-майор Юрий Инстранкин.

Также свой пост покинул первый замначальника экспертно-криминалистического центра МВД, полковник полиции Эмиль Мусин.

По словам источника, это «обычная кадровая ротация» в МВД.

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