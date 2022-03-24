РИАМО - 24 мар. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о реакции Владимира Путина на увольнение Анатолия Чубайса с поста специального представителя главы РФ по вопросам устойчивого развития. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
По словам представителя Кремля, администрация президента России является большим механизмом, поэтому устройство новых сотрудников и увольнение старых – нормальное и ежедневное явление.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента РФ по вопросам устойчивого развития и покинул Россию. По некоторым данным, сейчас он находится в Турции.
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