РИАМО - 24 мар. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о реакции Владимира Путина на увольнение Анатолия Чубайса с поста специального представителя главы РФ по вопросам устойчивого развития. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам представителя Кремля, администрация президента России является большим механизмом, поэтому устройство новых сотрудников и увольнение старых – нормальное и ежедневное явление.

«Вряд ли как-то (Путин - ред.) отреагировал. Ну уволился и уволился. <...> Он же не был, что называется, регулярным сотрудником, он был на общественных началах», – подчеркнул Песков.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента РФ по вопросам устойчивого развития и покинул Россию. По некоторым данным, сейчас он находится в Турции.