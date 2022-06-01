РИАМО - 1 июн. В Химкинской областной больнице появилась на свет девочка весом 5040 г и ростом 60 см. Она родилась естественным путем, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Врачи помогли роженице родить ребенка без хирургического вмешательства и избежать разрывов родовых путей.

«Сейчас мама и новорожденная чувствуют себя хорошо, они находятся в палате совместного пребывания и готовятся к выписке», – сказал главврач медучреждения Владислав Мирзонов.

На территории Московской области работает Единый call-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье» – 8 (800) 550-30-03. Позвонив туда, будущая мама узнает о том, какие документы необходимо взять с собой в роддом, также ей расскажут, как получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье».

В первом квартале 2022 года в Подмосковье родились 17,2 тыс. детей, что почти на 500 больше показателя аналогичного периода прошлого года. В Подмосковье работает 6 перинатальных центров и областной НИИ акушерства и гинекологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

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