РИАМО - 1 июн. Председатель правительства России Михаил Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьев в День защиты детей осмотрели среднюю образовательную школу в селе Ангелово городского округа Красногорск, где проходит капремонт, передает корреспондент РИАМО.

«Самое главное при реализации программы капремонта школ, что ребята, родители, учителя могут влиять на то, как будет выглядеть школа», - сказал Мишустин.

Он также предложил разместить у школы столы для настольного тенниса.

«Очень важно, чтобы все успели и дети 1 сентября пошли в обновленную школу. Молодцы, что начали раньше. Работы должны быть проведены надежно», — подчеркнул премьер-министр РФ.

«Здесь будут учиться малыши. Это будет большая, современная школа. <...> Очень приятно, когда родители участвуют (в планировании работ - ред.) и контролируют капитальный ремонт», - сказал Воробьев.

После осмотра школы премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор региона Андрей Воробьев и министр просвещения РФ Сергей Кравцов пообщались с учителями, школьниками и директором учреждения.

«В каждом регионе дети участвовали в проектировании учреждения. Их мнения обязательно учитываются проектировщиками и строителями», — рассказал Кравцов.

Он добавил, что реализация президентской программы контролируется и все будет сдано в эксплуатацию в срок.

«Мы очень рады, что вы к нам приехали, что вы включили нас в капитальный ремонт в Подмосковье. До этого времени у нас не было ни одного капитального ремонта. Мы очень надеемся, что школа будет нарядная, светлая. <...> Родители, учителя, дети участвовали в обсуждении дизайн-проекта. Мы посмотрели, какие будут стены, ребята высказывали свое мнение. Каждый класс у нас будет чем-то отличаться», - сказала директор школы Наталья Рябчикова, которая работает в учреждении 40 лет.

Одна из мам отметила, что у нее очень спортивный ребенок, а ранее не хватало раздевалок для детей, они теряли вещи. Теперь в школе будут раздевалки.

«У нас был штаб родительского контроля. На классных часах у детей интересовались их мнением», - рассказала другая мама.

Премьер-министр также поинтересовался мнением учеников о территории у школы.

«В спортзале еще далеко до такого вида, но уже проглядывается дизайн. Но важно, что позади школы. Что бы вы хотели?» - спросил Мишустин.

Один из школьников ответил, что хотел бы ухоженное футбольное поле с новыми воротами, чтобы были спортивные площадки и можно было заниматься и другими видами спорта.

Ход работ

Школа рассчитана на 260 мест, однако фактически ее посещали в две смены 573 человек. Здание 1963 года постройки начали ремонтировать в начале мая. Стоимость ремонта по президентской программе капремонта школ составляет более 70 млн руб. Завершить работы планируется к 1 сентября.

На объекте работают 40 человек. Планируется полностью заменить кровлю, фасад, переустроить инженерные системы и слаботочные системы. В плане: полная отделка стен, устройство подвесных потолков, ремонт крыльца, замена дверей и окон, полное обновление мебели и инвентаря.

При проектировании инженерных систем предусмотрено преимущественное применение оборудования России или иностранных производителей, не вошедших в санкционный список. Подбираются аналоги российского или азиатского производства: электрические автоматы «Шнайдер» заменены на Iek, используются светильники «Эра» (Россия). По вентиляции: вместо оборудования «Системэйр» берется «Вертро» (Россия). По канализации: используется «Сантехфаянс». Слаботочные системы выполнены на оборудовании производителя «Болид» (Россия).

Ремонт в школах в России

Всего по поручению президента РФ Владимира Путина до конца 2026 года будет отремонтировано 7,3 тыс. зданий образовательных учреждений (по 1,5 тыс. в год). Работа ведется в рамках ГП «Развитие образования». Федеральные субсидии на эти цели будут поступать на принципах софинансирования.

В программу РФ вошли 328 подмосковных школ на 5 лет, 101 из них находится в сельских поселениях. В 2022 году в порядок планируют привести 62 школы в 42 городских округах.

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