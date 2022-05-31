РИАМО - 31 мая. В 2022 году на региональную программу капремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Коломна выделено 698 млн рублей. Министерством ЖКХ Московской области запланировано отремонтировать 125 МКД, сообщает пресс-служба министерства.
За этот период планируют отремонтировать кровли в 15 многоквартирных домах, фасады в 33 МКД, инженерные системы будут отремонтированы в 65 домах, намерены заменить 3 лифта в 2 МКД. На текущий момент работы проведены в 50 МКД.
В 2021 году на территории Московской области капитально отремонтированы 2500 многоквартирных домов. На 2022 год в Подмосковье запланирован ремонт 3744 домов.
«В рамках трехлетнего плана будет проведен ремонт порядка 8 тысяч домов. Срок окончания действия договоров – 30 декабря 2022 года», - сообщил генеральный директор фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.
Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2022 год жители Подмосковья могут на интерактивной карте фонда капитального ремонта Подмосковья, размещенной на сайте фонда.
Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии