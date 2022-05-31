РИАМО - 31 мая. В 2022 году на региональную программу капремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Коломна выделено 698 млн рублей. Министерством ЖКХ Московской области запланировано отремонтировать 125 МКД, сообщает пресс-служба министерства.

За этот период планируют отремонтировать кровли в 15 многоквартирных домах, фасады в 33 МКД, инженерные системы будут отремонтированы в 65 домах, намерены заменить 3 лифта в 2 МКД. На текущий момент работы проведены в 50 МКД.

«В Московской области реализуется самая значительная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту, в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт 14,9 тыс. домов. Улучшены жилищные условия более 2 млн жителей области», - отметил глава регионального министерства ЖКХ Антон Велиховский.

В 2021 году на территории Московской области капитально отремонтированы 2500 многоквартирных домов. На 2022 год в Подмосковье запланирован ремонт 3744 домов.

«В рамках трехлетнего плана будет проведен ремонт порядка 8 тысяч домов. Срок окончания действия договоров – 30 декабря 2022 года», - сообщил генеральный директор фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2022 год жители Подмосковья могут на интерактивной карте фонда капитального ремонта Подмосковья, размещенной на сайте фонда.

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