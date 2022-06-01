РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. В среду в парке имени Виктора Талалихина в Подольске проведут концертно-развлекательные и музыкально-игровые программы и раздадут мороженое.

Концертно-развлекательные и музыкально-игровые программы, спектакли, акции пройдут в парках, учреждениях культуры и на общественных пространствах городского округа. В центральном парке имени Виктора Талалихина состоится областная акция «Мороженое – детям!». Начало в 12:00.

В парке Талалихина с 11:00 пройдет социально-значимое мероприятие «Детство - яркая планета!». Дети смогут поиграть с аниматорами, сделать аквагрим, принять участие в мастер-классах и интерактивной программе от ДК им. Лепсе.

Центральная детская библиотека в 12:00 проведет для детей праздничную программу «Собирайся детвора, летняя пора пришла!» с веселыми конкурсами, викторинами, подвижными играми и мастер-классами.

С 12:00 Portal Estate откроет для снимков фотозону, проведет интересные конкурсы, в том числе конкурс рисунков на асфальте при благоприятных погодных условиях.

Школа иностранных языков «ВКС-IH Подольск» проведет бесплатные уроки английского языка для детей на поляне справа от памятника Лермонтову с 11:30 до 15:00.

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