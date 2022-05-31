РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мая. В преддверии Международного дня защиты детей полицейские МУ МВД России «Люберецкое» и члены Общественного совета при ведомстве поучаствовали в благотворительной акции и приобрели пряжу, говорится в сообщении ведомства.

Мероприятие прошло в клубе «Активное долголетие». Рукодельницы вяжут головные уборы для детей, больных онкологией, теплые пледы, шапочки и носочки для недоношенных детей в Люберецком роддоме.

Представители Общественного совета рассказали женщинам о своей деятельности, задачах, которые полицейские решают совместно с общественниками и неравнодушными жителями округа.

Вещи передадут 1 июня в Московской центр охраны материнства и детства в Люберцах.

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