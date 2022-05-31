РИАМО - 31 мая. Британская компания Shell Energy Europe Limited и датский концерн Orsted отказались платить за газ в рублях, поэтому с 1 июня «Газпром экспорт» прекращает поставки им, сообщает Федеральное агентство новостей.

Датский партнер так и не оплатил газ за апрель. Orsted уже проинформирован о прекращении поставок. Такая же ситуация с британской компанией.

«По состоянию на конец рабочего дня 31 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) «Газпром экспорт» не получил от Shell Energy Europe Limited платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим «Газпром экспорт» уведомил Shell Energy Europe Limited о приостановке поставок газа по этому контракту с 1 июня 2022 года», - сообщили в «Газпроме».

Возобновление поставок возможно при оплате газа в соответствии с указом президента России Владимира Путина, то есть в рублях. Такое решение Путин принял после того, как некоторые страны ввели в отношении России экономические санкции.

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