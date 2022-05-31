РИАМО - 31 мая. Британская компания Shell Energy Europe Limited и датский концерн Orsted отказались платить за газ в рублях, поэтому с 1 июня «Газпром экспорт» прекращает поставки им, сообщает Федеральное агентство новостей.
Датский партнер так и не оплатил газ за апрель. Orsted уже проинформирован о прекращении поставок. Такая же ситуация с британской компанией.
Возобновление поставок возможно при оплате газа в соответствии с указом президента России Владимира Путина, то есть в рублях. Такое решение Путин принял после того, как некоторые страны ввели в отношении России экономические санкции.
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