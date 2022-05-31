РИАМО - 31 мая. С 1 июня в столице минимальная зарплата будет составлять 23 508 рублей в месяц. Ее повысили на 10%, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Также на 10% вырастет величина прожиточного минимума. В расчете на душу населения она составит 20 585 рублей, для трудоспособного – 23 508 рублей, для пенсионеров – 15 410 рублей, для детей 17 791 рубль.

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Величина прожиточного минимума в городе влияет на определение права москвичей на соцвыплаты, соцуслугии, жилищные субсидии и другие виды поддержки.

Увеличение минимального размера зарплаты и прожиточного минимума – часть пакета мер властей столицы по поддержке граждан в условиях санкций.

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