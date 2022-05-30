РИАМО - 30 мая. На прошлой неделе в Подмосковье из аварийных домов переселили 111 человек. Переселение в рамках программы «Жилье и городская среда» прошло в 6 горокругах, сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса региона.

В новые квартиры въехали жители Шатуры, Ступина, Луховиц, Клина, Одинцовского и Сергиево-Посадского округов.

«В рамках госпрограммы за прошедшую неделю было расселено 68 аварийных помещений общей площадью более 2,5 тыс. кв. м. Жители переехали в благоустроенные квартиры в новостройках, некоторым выплачена выкупная стоимость за аварийное помещение», - уточнил министр областного стройкомплекса Владимир Локтев.

Расселение аварийного жилья, которое признали таковым до 1 января 2017 года, реализуют за бюджетный счет в рамках проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

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