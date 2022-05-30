РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мая. В микрорайоне Лаговский подмосковного Подольска начали ремонт 4 автомобильных дорог местного значения, сообщает пресс-служба администрации округа.

На территории отдела «Лаговский» приступили к выполнению работ по ремонту автомобильных дорог местного значения по 4 адресам.

Работы ведут в деревне Сертякино от дома №94 до дома №1 (окружная); в деревне Лаговское, въезд с автодороги Романцево к дому №2; в селе Сынково, ул. Городская на участке от дома №53 до дома №44; на подъезде к СНТ «Оазис».

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