РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 мая. В подмосковном Красногорске сотрудники Госавтоинспекции провели игровые квесты на территории автогородка в детском городке «Сказочный», который стал функционировать в прошлом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по региону.

Занятия автоинспекторы проводят с привлечением ростовых фигур. Они также помогают юным участникам дорожного движения изучать ПДД. На мероприятиях полицейские особое внимание уделяют теме безопасного использования современных средств передвижения. На автогородке дети отрабатывают навыки безопасного поведения в дорожно-транспортной среде.

Инфраструктура площадки, приближенная к реальным условиям, позволяет сотрудникам Госавтоинспекции не только разъяснить ребятам, как следует себя вести вблизи проезжей части или других объектах дорожного движения, но и на практике отработать любые действия пешехода или велосипедиста.

Автоинспекторы уверены, что полученные знания научат детей ориентироваться в различных дорожных ситуациях. Кроме того, юные участники квестов стали героями видеоролика, который будет размещен в официальном Telegram-канале подмосковной Госавтоинспекции как памятка по ПДД для детей и их родителей.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.