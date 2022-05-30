РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 мая. С начала мая на территории подмосковного Красногорска произошло 33 пожара, в том числе один за последние сутки, погибших нет, травмы получил 1 человек, сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу.

С начала 2022 года на территории округа произошло 125 пожаров, на которых погибли 3 человека и 2 человека пострадало. За аналогичный период прошлого года в результате 125 пожаров погибли 4 человека и еще 4 пострадали.

Не следует оставлять малолетних детей без присмотра, необходимо исключить доступ для них к спичкам, зажигалкам, легковоспламеняющимся жидкостям, отопительным приборам и газовым плитам.

Специалисты рекомендуют регулярно проводить с ребенком беседы о соблюдении правил пожарной безопасности в быту. Главное в профилактике подобных случаев – это не просто запреты, которые, как правило, приводят к обратному – к желанию ребенка их обойти, а обоснованное и аргументированное объяснение.

Надо научить ребенка правильным действиям при пожаре. При обнаружении пожара или признака горения ребенок любого возраста должен знать, что необходимо немедленно покинуть помещение, сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану по номеру 101 или 112.

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