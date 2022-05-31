РИАМО – 31 мая. В Государственном социально-гуманитарном университете (ГСГУ) в Коломне 1 июня, в День защиты детей, пройдет V областной благотворительный фестиваль «Подари надежду», сообщает пресс-служба вуза.



В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, благотворительная ярмарка, покажут мюзикл «Летучий корабль», роли в котором исполнят актеры центра развития культуры и искусств «Дарование». Это мюзикл о том, что надо уметь любить и верить в свою мечту, бороться за нее и тогда она обязательно сбудется.



Все собранные средства направят в коломенскую городскую общественную организацию родителей детей-инвалидов «Глазами матери». Ее работники поддерживают и сопровождают семьи с детьми-инвалидами, оказывают психологическую, информационную и юридическую помощь семьям с детьми-инвалидами, занимаются благотворительностью и руководят инклюзивным детским клубом «Кудрявый ежик».

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«Мы называем себя просто — «Ежики». Сегодня «Ежики» - это 45 семей, воспитывающих одного и более детей-инвалидов. Большая и дружная семья, в которой каждый находит поддержку и опору», — рассказала председатель организации и мама ребенка с аутизмом Нелли Якушкина.



Она добавила, что родительское сообщество становится движущей силой для достижения целей: доступное образование и спорт, всестороннее развитие, качественная медицина, реабилитация, абилитация, профориентация и трудоустройство, доступная среда для всех людей с инвалидностью. Это все те сферы жизни, о которых здоровые люди не задумываются.



Фестиваль по традиции организуют преподаватели педагогического факультета и волонтеры инклюзии университета. Декан педагогического факультета Алексей Антипов отметил, что добровольчество позволяет учащимся, будущим педагогам, реализовать личностные способности и социально значимые идеи, определиться с выбором жизненного пути. С помощью таких проектов волонтеры находят круг общения и поддержки, единомышленников. Для многих учащихся важна общественная значимость их поступков, что позволяет почувствовать сопричастность к социально полезному делу и самоутвердиться.



Университет пригласил всех неравнодушных принять участие в акции.



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