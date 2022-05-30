РИАМО - 30 мая. Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что РФ рассчитается с держателями еврооблигаций при помощи механизма оплаты российского газа в рублях. Об этом пишут «Ведомости».

По его словам, система будет работать таким же образом, только «в обратном порядке».

Силуанов отметил, что инвестору, чтобы получить платеж по госдолгу в его оригинальной валюте, нужно будет открыть валютный и рублевый счета в российском банке и выдавать поручения на продажу валюты.

«Как происходит платеж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению меняется на рубли и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону», – пояснил министр.

Ранее Силуанов сообщал, что граждане России не заметят перемен, если в РФ будет объявлен технический дефолт. По его словам, власти найдут инструмент для держателей госдолга получать положенные выплаты.

Минфин США решил не продлевать срок действия генеральной лицензии, позволяющей России делать выплаты по обслуживанию части государственного долга. Без этой лицензии американские инвесторы не имеют права проводить транзакции с Минфином России.

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