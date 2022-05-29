РИАМО - 29 мая. В столичном парке «Царицыно» во время фестиваля из-за непогоды на людей упали воздушные змеи, сообщает РЕН ТВ.

На ряд районов Москвы в воскресенье обрушился град. В столице действует «желтый» уровень опасности погоды.

«Там как раз налетела гроза с резким градом. Все рухнуло в течение секунд 10. Резко все – змеев проволокло по земле, а они огромные, то есть метров 10», – поделилась очевидица происшествия.

Она уточнила, что воздушный змей накрыл маму с ребенком. Также женщина, пока бежала в укрытие с детьми, успела увидеть, что к кому-то спешит доктор с чемоданчиком.

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