РИАМО - 29 мая. В Наташинском парке городского округа Люберцы прошел показ исторических народных костюмов начала XIX - середины XX веков «Веков связующая нить», сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Показ-дефиле исторических костюмов, который прошел сегодня в парке «Наташинские пруды», посвящен Дню славянской письменности и культуры. Он ежегодно отмечается 24 мая. Гости парка смогли познакомиться с одеждой, которую носили женщины и мужчины южных губерний России. В каждой области был свой уникальный художественный промысел, своя роспись. Так и традиционный костюм был везде разным», - отметил Ружицкий.

Он добавил, что исторические экспонаты собрала люберчанка Наталья Волкова. Всего в ее коллекции – более 150 костюмов.

Глава Люберец уточнил, что мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры, прошли в эти выходные во всех парках округа. Жители смогли принять участие в тематических мастер-классах, литературно-познавательных викторинах, программах для детей.

День славянской письменности и культуры отмечают ежегодно 24 мая. В этот день вспоминают создателей славянского алфавита - святых Кирилла и Мефодия. Ученые считают, что славянская письменность была создана в IX веке. Новый алфавит получил название «кириллица» по имени одного из братьев.

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