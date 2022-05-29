РИАМО - 29 мая. Культурные центры, музеи, библиотеки и парки Москвы подготовили программу на следующую неделю. Будут организованы музыкальные викторины, конкурсы, покажут мюзикл, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

1 июня в детской библиотеке №236 пройдут чтения отрывков рассказов и стихов о лете детских писателей. Юные чтецы смогут выступить со своими любимыми стихотворениями. Ребята также поучаствуют в интерактивной викторине «Знатоки сказок»: им нужно будет вспомнить сказки отечественных и иностранных писателей, народные произведения.

Кроме того, в библиотеке также можно будет поучаствовать в музыкальной викторине «Угадай мелодию из мультфильма». Участникам нужно будет вспомнить детские песни, поиграть в «Испорченный телефон».

Артисты музыкально-драматического любительского театра «Метод Немировича» покажут 5 июня мюзикл «Русалочка» на сцене Московского многофункционального культурного центра на Ярославском шоссе.

С 31 мая по 1 июня в Государственном биологическом музее имени К.А. Тимирязева пройдет выставка сирени, ранних пионов и древовидных. На экспозиции можно будет увидеть разные сорта сирени, которые отличаются по форме, окраске, размеру цветков, высоте кустов, срокам цветения.

С 3 по 12 июня в Мемориальном музее Скрябина пройдет выставка картин, выполненных тушью в стиле традиционной восточной живописи и каллиграфии.

В парке «Кузьминки» 4 июня пройдет уличная танцевальная тренировка. В парке «Сокольники» 5 июня пройдет экскурсия «Истории старого парка», в ходе которой расскажут, где находятся единственный в городе храм Тихона Задонского и модель Солнечной системы, как в парке ограбили Ленина и о других интересных фактах.

В столичной усадьбе Деда Мороза 4 и 5 июня пройдут бесплатные занятия для детей. Там можно будет позаниматься творчеством или поучаствовать в литературном кружке.

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