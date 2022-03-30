РИАМО - 30 мар. Высокая интенсивность современного ритма жизни препятствует нормальному питанию и отдыху организма. Поэтому следует заниматься детоксикацией, чтобы уберечь свое здоровье от вредных веществ, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области.

Стресс, вредные привычки и недостаток свежего воздуха могут ослабить организм и привести к заболеванию различными инфекциями.

Как отметила эксперт центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Антипова, основная детоксикационная нагрузка ложится на систему пищеварения. Важно не только правильно питаться, но и избегать голодания, так как из пустого желудка вредные вещества всасываются быстрее.

Чтобы не оказывать раздражающее воздействие на желудок и избежать усиления секреции соляной кислоты, необходимо свести к минимуму употребление алкоголя, газированных напитков, жареной, маринованной, соленой пищи, консервов, пряностей и маринадов.

Наоборот, позитивный эффект окажут овсяная или рисовая каши. Они помогут сберечь слизистую оболочку желудка от негативных воздействий.

Понять, сталкивается ли организм с вредными веществами, можно, если контролировать свое самочувствие. На проблемы с обезвреживанием токсинов указывают высыпания на коже, дискомфорт в работе органов ЖКТ, усталость, слабость и головные боли.

Добавление в рацион отрубей, зелени, продуктов, содержащих бета-каротин, клетчатку и цинк, а также чернику, грецкие орехи, темный виноград позволит насытить организм важными микроэлементами и витаминами.

Также на пользу пойдут умеренные физические нагрузки, хороший сон и правильный питьевой режим.