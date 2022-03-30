РИАМО - 30 мар. В 2022 году на территории городского округа Егорьевск пройдет пятый фестиваль анимации имени Эдуарда Успенского «Пластилиновая ворона». Цель фестиваля — развитие мультипликационного творчества среди жителей Московской области, поддержка талантливых авторов в сферах мультипликации и анимации. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

История фестиваля

Проведение первого фестиваля анимации «Пластилиновая ворона» в 2018 году поддержал известный детский писатель Эдуард Успенский — уроженец Егорьевска. Он же дал имя этому смотру мультипликационного творчества. С самого начала фестивального движения почетными гостями праздника стали вдова детского писателя — Елена Успенская и его дочери, а также член союза композиторов и кинематографистов, заслуженный деятель искусств России Григорий Гладков.

Фестиваль «Пластилиновая ворона», который вначале имел муниципальный формат, спустя несколько лет расширил свою географию. В 2021 году на фестивале было представлено более 70 работ из 21 города.

В 2021 году фестиваль стал лауреатом первой губернаторской премии в сфере СМИ, интернет-блогов и соцсетей «Медиана». За годы проведения фестиваля он привлек более 5 тыс. участников.

Ожидается, что юбилейный фестиваль соберет более 1 тыс. мультипликаторов и 5 тыс. зрителей из 25 городов Подмосковья. В год, когда детскому писателю и создателю многих любимых мультгероев Эдуарду Успенскому исполнилось бы 85 лет, его памяти будет посвящена одна из номинаций фестиваля.

Заявки

В феврале на сайте Егорьевского телевидения стартовал прием заявок на участие в фестивале. Присылать мультипликационные работы можно до 6 сентября в одну из номинаций: «Лучший герой», «За чистый мир!», «За безопасную дорогу», «По мотивам любимых компьютерных игр», «85 лет со дня рождения Эдуарда Успенского», «Лучший сценарий, посвященный году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России».

Для участия в фестивале необходимо пройти регистрацию на сайте Егорьевского телевидения в разделе «Пластилиновая ворона».

Помимо основных номинаций, в программу фестиваля анимации войдут работы, претендующие на приз зрительских симпатий и специальные призы жюри. Оцениваться мультипликационные работы будут в трех возрастных группах: от 3 до 7 лет, от 7 до 14 лет, старше 14 лет.

Жюри

В составе жюри фестиваля — известные деятели культуры, искусства, кино и телевидения, мультипликации, компьютерной анимации и эксперты в области журналистики.

Стратегическими партнерами фестиваля выступят: Союз журналистов России и Подмосковья, министерство культуры Московской области, министерство информационных и социальных коммуникаций, Национальная ассоциация телерадиовещателей, Национальный телевизионный синдикат, контент-агрегатор «Мастер решений», Союз безопасности дорожного движения Московской области.

Информационные партнеры фестиваля: телеканал «360», Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО), информационный портал «Подмосковье сегодня», радиостанция «Радио 1», а также все муниципальные телеканалы и информационные агентства.

Пятый фестиваль будет проходить в два этапа. В программу подготовительного этапа включены мастер-классы, семинары и лекции по различным техникам анимации в офлайн- и в онлайн форматах. Основной этап с награждением призеров и победителей состоится в сентябре в рамках празднования дня города Егорьевска и пройдет на базе учреждений культуры и в парках округа.

Организаторами фестиваля выступили: администрация городского округа Егорьевск, управление культуры, спорта и молодежной политики, комитет по образованию, Автономная некоммерческая организация «Детский сад №13 «Сказка», Егорьевское телевидение, Егорьевский комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Журавушка».