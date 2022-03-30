РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 мар. В городском округе Мытищи за минувшие сутки выявили 30 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе выявили 40 983 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

414 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 959 592 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 14 769 человек. Выздоровели и выписались 928 622 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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