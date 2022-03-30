РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 мар. Жителям подмосковного Красногорска напомнили, что выходить на весенний лед водоемов крайне опасно, сообщили в пресс-службе Красногорского теруправления ГКУ МО «Мособлпожспас».

Красногорские спасатели ежедневно патрулируют водоемы в зоне ответственности на предмет прочности ледяного покрова.

Несмотря на то, что вернулась зимняя погода, перепад температур делает лед на водоемах хрупким и рыхлым. Структура подтаявшего во время весенней оттепели льда уже заметно изменилась и стала непрочной.

Ежедневно спасатели проводят профилактическую работу с населением о невыходе на тонкий весенний лед: раздают листовки, ведут беседы, приводят примеры, предупреждают об опасности, в том числе и об оставлении детей без присмотра.

Под лед чаще всего проваливаются рыбаки, но и другие любители сомнительных развлечений также попадают в печальную статистику.

В случае провала под лед нельзя впадать в панику, необходимо позвать на помощь. Если вы стали очевидцем происшествия, звоните по телефону 112.