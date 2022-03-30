РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 мар. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в текущем году завершат ремонт Климовского лицея, установят 3 крупные детские площадки, новые линии освещения и видеокамеры, отремонтируют дороги и тротуары, сообщил глава округа Дмитрий Жариков.

Власти округа продолжают серию встреч с жителями микрорайонов. 29 марта очередное мероприятие провели в микрорайоне Климовск в ДК «Машиностроитель». На встречу пришло около 300 подольчан. Среди них молодые мамы, предприниматели, пенсионеры, молодежь. Жители задавали вопросы по качеству дорог, капитальному ремонту, долгостроям, очистке реки Петрицы, установке мемориальной доски, компенсации оплаты за детский сад и другие.

На встрече представители администрации округа подвели итоги социально-экономического развития микрорайона Климовск за 2021 год и назвали цели на 2022. В минувшем году проделали большую работу в сферах образования, здравоохранения, ЖКХ, благоустройства, дорожного хозяйства, культуры и спорта.

«В текущем году вернутся в обновленную школу ученики Климовского лицея. В рамках реализации программы губернатора «Наше Подмосковье» установят 2 детские игровые площадки площадью 450 кв. м каждая во дворе на улице Революции, 6 и в лесопарке «Дубки». По наказу жителей площадку для ребят размером 220 кв. м разместят на улице Рощинской, 1», - написал Жариков в своем Telegram-канале.

Запланированы работы по устройству новых линий уличного освещения, установке 25 видеокамер на детских и спортивных площадках, образовательных и спортивных учреждениях, объектах дорожной инфраструктуры.

С приходом теплого сезона начнутся ремонтные работы на 6 дорогах местного значения. В том числе в тупике Лесной, на ул. Парковой, в переулке Речном, ул. Революции, в Бережковском (участок 2) и Академическом проездах. Также работы пройдут на 2 дорогах регионального значения на улицах Победы и Ленина. Планируют отремонтировать 7 тротуаров, еще 5 сделают по программе «Народные тропы».

В текущем году в региональную программу по капитальному ремонту включили 42 многоквартирных дома. Также заменят лифты в доме 4 на ул. Дмитрия Холодова и доме 13А на ул. Советской.

Запланировали ряд мероприятий по укреплению материально-технической базы образовательных и культурных учреждений, спортивных объектов. Продолжат работы по преображению общественных пространств.