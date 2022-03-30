РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 мар. Стал известен график работы мобильного фельдшерско-акушерского пункта по вакцинации, ревакцинации от Covid-19 центра здоровья поликлиники №2 Мытищинской городской клинической больницы в апреле, сообщается на странице МКГБ в соцсети «ВКонтакте».

Так, мобильный ФАП будет работать 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 и 28 апреля.

В наличии вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт». Перед процедурой проводится осмотр терапевтом. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Адрес: г. Мытищи, бульвар Ветеранов, с. 2, рядом с рынком «ЭкоБазар», с 10:00 до 17:00.

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