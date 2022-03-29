РИАМО - 29 мар. Компания «Мособлгаз» и правительство Московской области выделили 20 квот на бесплатную профессиональную подготовку для беженцев из Донбасса и Украины. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Люди, приехавшие с указанных территорий, смогут стать специалистами в области строительства и эксплуатации объектов газового и коммунального хозяйства. Все они освоят профессию «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования».

«Когда людям нужна помощь - мы не можем остаться в стороне. Специальности газовой отрасли всегда были и будут востребованы. Все, кто пройдет обучение в «Мособлгазе», получат свидетельство о прохождении курсов переподготовки с дальнейшим трудоустройством в АО «Мособлгаз», - отметил гендиректор компании Игорь Баранов.

Он добавил, что по этой специальности можно будет работать не только в Московской области, но и в других субъектах РФ.

Обучение будет проходить на территории учебно-курсового комбината АО «Мособлгаз» в городе Щелково. Там же будет организовано общежитие и бесплатное питание.