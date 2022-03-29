РИАМО - 29 мар. Компания «Мособлгаз» и правительство Московской области выделили 20 квот на бесплатную профессиональную подготовку для беженцев из Донбасса и Украины. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Люди, приехавшие с указанных территорий, смогут стать специалистами в области строительства и эксплуатации объектов газового и коммунального хозяйства. Все они освоят профессию «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования».
Он добавил, что по этой специальности можно будет работать не только в Московской области, но и в других субъектах РФ.
Обучение будет проходить на территории учебно-курсового комбината АО «Мособлгаз» в городе Щелково. Там же будет организовано общежитие и бесплатное питание.
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