РИАМО - 29 мар. Весной в Воскресенске стартует реконструкция сквера «Вишневый сад» на улице Андерса. До конца года его благоустроят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

«Благоустройство данной территории - выбор жителей округа, которые приняли участие в общероссийском голосовании 2021 года на сайте za.gorodsreda.ru. Работы планируем завершить к сентябрю», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В рамках реконструкции планируется разбить зеленую территорию на несколько зон. Центральная часть станет уютным местом для отдыха, там установят качели с навесом, скамьи и бетонные сиденья.

Кроме того, в сквере появятся игровые зоны для детей, столы для настольного тенниса и пешеходные дорожки и площадки для тихого отдыха. Для безопасности в сквере смонтируют дополнительное освещение.