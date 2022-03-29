РИАМО - 29 мар. За прошедшие сутки в Московской области выявили 212 новых случаев заражения коронавирусом. Новых случаев инфицирования не выявили в Волоколамском округе, Власихе, Дубне, Егорьевске, Жуковском, Звездном городке, Коломне, Котельниках, Красноармейске, Краснознаменске и Лосино-Петровском, сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

Также ни одного случая коронавируса за сутки не выявили в Лотошине, Можайском округе, Молодежном, Наро-Фоминском округе, Озерах, Протвине, Пущине, Реутове, Рошале, Рузском округе, Серебряных Прудах, Серпухове, Ступине, Талдомском округе, Черноголовке, Шаховской, Электрогорске и Электростали.

По 1 случаю заражения коронавирусом за сутки выявили в Дзержинском, Королеве, Лобне, Луховицах, Лыткарине, Фрязине и Щелкове, по 2 – в Воскресенске, Клину и округе Пушкинский, по 3 – в Зарайске и Ивантеевке, по 4 – в Бронницах, Истре, Ленинском округе и Шатуре, по 6 – в Богородском округе, Долгопрудном, Домодедове и Павловском Посаде, по 7 – в Кашире и Чехове, по 8 – в Дмитровском округе, Орехово-Зуевском округе и Сергиево-Посадском округе, 9 – в Подольске.

Наибольшее число случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в Балашихе и Люберцах (по 10), Красногорске (13), Мытищах и Солнечногорске (по 15), Раменском округе (16) и Одинцовском округе (19).

С начала пандемии в Московской области выявили 959 178 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 14 758 человек. Выздоровели и выписались 928 239 человек.

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