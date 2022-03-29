РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 мар. Общественная палата городского округа Мытищи провела мониторинг цен на товары в магазинах нескольких торговых сетей, сообщается на сайте администрации горокруга.

В этот раз общественники пригласили на мониторинг представителей управления потребительского рынка и услуг администрации и коллег из Контрольно-счетной палаты округа.

«В последнее время участились жалобы от жителей по поводу отсутствия некоторых видов социально значимых товаров или стремительного роста цен на них. Мы с коллегами решили проехать по магазинам нашего округа и лично убедиться», - сказал председатель Общественной палаты Игорь Савош.

В первом магазине «Магнит» жалобы жителей подтвердились частично. Например, как сказала менеджер магазина, ажиотаж был, но с каждым днем спадает. Основным товаром, пользующимся повышенным спросом, оказался сахар. В некоторых сетевых магазинах он был, но цена была выше привычной на 15-20%.

Гречка, растительное масло, бытовая химия, крупы и предметы личной гигиены были в наличии. Цена также подросла, но, как отмечают покупатели и сотрудники магазинов, больше всего растут в цене овощи и фрукты.

Общественники проверили магазины торговых марок «Пятерочка», «Перекресток», «Дикси» и «Магнит». Везде есть привычный товар, очереди отсутствуют, поставки ежедневные.

Складывается впечатление, что некоторые жители, напуганные слухами и ростом цен, стараются купить определенные товары впрок. Именно так было в период пандемии, но потом пришло понимание, а с ним и спад ажиотажа.