РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 мар. В городском округе Мытищи перед судом предстанут бывшая сотрудница налоговой службы и ее сообщник, обвиняемые в совершении коррупционных преступлений, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника одного из отделов налоговой инспекции по Мытищам и ее сообщника.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение и покушение на получение взятки в особо крупном размере), ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в период с октября 2020 по февраль 2021 года начальник отдела налоговой инспекции при посредничестве своего родственника систематически получала взятки на общую сумму 1 млн. 600 тыс. рублей от директора 2 коммерческих компаний за общее покровительство по службе. Кроме этого, она совершила покушение на получение взятки от этого же коммерсанта в сумме 20 млн рублей за сокращение суммы, подлежащей уплате налога в бюджет.

Также посредник обвиняемой в период с января 2018 по март 2021 года осуществлял незаконную банковскую деятельность (банковские операции), а именно оказывал услуги по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных организаций с целью систематического оказания услуг юридическим и физическим лицам по выдаче наличных денежных средств. Доход обвиняемого и иных лиц составил 28 млн рублей.

По уголовному делу следователем проделана значительная работа. Проведено более 10 обысков по месту работы и жительства обвиняемых, осуществлено более 20 допросов и очных ставок, получены выписки о движении денежных средств по банковским счетам фигурантов, проведены бухгалтерская, фоноскопическая и лингвистическая экспертизы.

В результате собранные по уголовному делу доказательства и результаты экспертиз легли в основу обвинения. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.