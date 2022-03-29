РИАМО - 29 мар. В Стамбуле встретились глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский и член украинской делегации, глава фракции парламента украинской правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия, сообщает ТАСС.

Это первые очные переговоры двух стран после 7 марта. Дипломатический источник агентства уточнил, что диалог ведется тет-а-тет.

Ранее к делегациям обратился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Конфликт очень расстраивает нас как вашего друга и соседа. С самого начала кризиса мы приложили искренние усилия на всех уровнях и старались выполнять требования дружбы, добрососедства и законов», - заявил Эрдоган.

Он также выразил готовность организовать встречу между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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