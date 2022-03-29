РИАМО - 29 мар. Российские вертолеты Ми-28Н и Ми-28УБ управляемыми ракетами уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины в ходе специальной операции. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

В Минобороны подчеркнули, что авиационный удар наносился парами с дистанции до 5 км.

На кадрах видно, как вертолеты готовятся к вылету, поражают цели, после чего возвращаются на место базирования.

Авиация ВКС РФ в ходе проведения военной спецоперации сопровождает колонны техники, а также занимается высадкой десанта и военных грузов. Кроме того, вертолеты привлекаются к подавлению и уничтожению бронетехники противника.

Ранее Минобороны России сообщало, что силами российских войск над морем в районе Мариуполя был сбит вертолет Ми-8 ВВС Украины. Борт предназначался для эвакуации командиров нацбатальона «Азов» (организация запрещена в РФ).

Спецоперация России по защите мирных граждан Донбасса стартовала утром 24 февраля по решению президента Владимира Путина.

Российские военные в районе Мариуполя сбили украинский вертолет Ми‑8>>