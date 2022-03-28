РИАМО - 28 мар. Минобороны России заявило, что силами российских войск над морем в районе Мариуполя был сбит вертолет Ми-8 ВВС Украины, сообщает Nation News.

По данным министерства обороны РФ, вертолет должен был эвакуировать командиров нацбатальона «Азов» (экстремистская организация, запрещенная в РФ), бросивших подчиненных. На некоторых представителей этого батальона в России заведено уголовное дело.

Кроме того, высокоточными крылатыми ракетами были разбомблены крупные склады ВСУ с боеприпасами в районах населенных пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области.

Всего с начала спецоперации на Украине, ВС РФ уничтожили 1721 бронемашину ВСУ, 123 самолета, 74 вертолета, 309 дронов и 721 артиллерийское орудие.

Спецоперация России по защите мирных граждан Донбасса была начата утром 24 февраля.