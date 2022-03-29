РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 мар. В подмосковном Домодедове 31 марта проведут муниципальный форум «Управдом», сообщается на сайте администрации округа.

На форум приглашаются председатели советов многоквартирных домов и жители Домодедова. Также в работе форума примут участие представители администрации городского округа Домодедово, Госжилинспекции, Главного управления содержания территорий, Ассоциации председателей Советов МКД, ООО «МосОблЕИРЦ», ООО «Промгазэнергосервис», руководители управляющих компаний.

На форуме обсудят установку датчиков контроля утечки газа в частных квартирах газифицированных многоквартирных домов, расчеты платы за жилищно-коммунальные услуги в едином платежном документе и содержание территории городского округа Домодедово.

Мероприятие будет проводиться в режиме онлайн в актовом зале МБУ «МФЦ Домодедово» по адресу: ул. Советская, д.19/1, начало в 16:00. Для участия в форуме необходимо заранее зарегистрироваться в конференции по ссылке: https://conf.domod.ru/c/1465615657.