РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мар. Сотрудники ПСЧ-303, ПСЧ-232, ПСЧ-231 из Люберец и ПСЧ-340 из Островцов ГКУ МО «Мособлпожспас» успешно провели для учеников гимназии №7 в Лыткарине тренировочное пожарно-тактическое учение, говорится в сообщении Люберецкого ТУ.

По словам заместителя начальника Люберецкого ТУ Алексея Дружинина, цель тренировки – обучение личного состава подразделений пожарно-спасательного гарнизона способам и приемам ведения боевых действий при тушении пожара, а также отработка действий при эвакуации людей.

«Согласно тактическому замыслу учений, в помещении актового зала гимназии №7 на втором этаже производится складирование сгораемых строительных материалов и мебели в сгораемой упаковке. В результате нарушения эксплуатации электрооборудования произошло возгорание, огонь начал распространяться по периметру помещения. Согласно плана по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, охраной был совершен звонок на пункт связи ПСЧ-303 Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона, организовано оповещение руководства, эвакуация людей за территорию гимназии №7», – сказал Дружинин.

Он добавил, что на месте пожара огнеборцы развернули оперативный штаб пожаротушения, сформировали звенья газодымозащитной службы, которые произвели разведку и приступили к тушению пожара.

«В ходе учений были отработаны навыки по руководству тушением пожара, взаимодействие личного состава подразделений с персоналом гимназии, а также приемы и способы тушения условного возгорания. Пожарно-спасательные подразделения сработали четко и слаженно, выполнив поставленные учениями задачи в полном объеме – условный пожар был потушен в кратчайшие сроки», – подытожил Дружинин.