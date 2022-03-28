РИАМО - 28 мар. Проект 9-этажного дома в Ногинске для переселенцев из аварийного жилья Богородского округа получил положительное заключение Мособлгосэкспертизы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Дом планируется построить на улице Санаторной в районе дома 18. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в будущую новостройку переедут 143 семьи (345 человек).

В новостройку заселятся жители аварийных домов, расположенных по следующим адресам: г. Ногинск, 1-й Истомкинский проезд, д. 12, 14, 16; ул. Молодежная, д. 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15; 1-й Декабрьский пер., д. 4А, 3А, ул. Советской Конституции, д. 43А. Всего расселению подлежат почти 6,4 тыс. кв. м аварийного жилья.

Расселение аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия реализуются и средства на их выполнение выделяются в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».