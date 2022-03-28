РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мар. Обнародован график работы пунктов вакцинации от коронавируса в городском округе Люберцы на неделю с 28 марта по 3 апреля, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выходные дни – 28 марта и 3 апреля.

Сделать прививку можно в торговом центре «Орбита» 29 и 31 марта с 16:00 до 19:00, а также 2 апреля с 14:00 до 18:00. В ТЦ «Светофор» вакцинацию проводят 30 марта и 1 апреля с 16:00 до 19:00. В эти же дни прививку можно сделать в МФЦ «Центральный» с 15:00 до 18:00.

Вакцинацию проводят в любом поликлиническом отделении Люберецкой областной больницы. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Для удобства жителей есть возможность предварительно записаться через федеральный или региональный порталы госуслуг, по телефону 122, а также в медицинских учреждениях, МФЦ.

Стационарное отделение №1 (Люберцы, Октябрьский проспект, дом №338, строение 1) работает в будни с 11:00 до 15:00. Прием пациентов осуществляется по предварительной записи по номеру телефона: 8(495)554-50-75.

Стационарное отделение №2 (Люберцы, улица Кирова, дом №36, строение 1) работает круглосуточно.

Вакцинация повторная (второй компонент вакцины) проводится только в будни с 12:00 до 16:00.

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