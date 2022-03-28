РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 мар. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки не выявили ни одного нового случая коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе зафиксировано 46 256 случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 281 случай заболевания.

В настоящий момент в Московской области выявлено 958 966 случаев инфицирования. Скончались 14 748 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 927 840 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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