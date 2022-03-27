РИАМО - 27 мар. В России в последние недели отмечается стабилизации ситуации по коронавирусу, но на смену этой инфекции могут прийти другие болезни, сообщил врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев.

По его словам, не исключено, что коронавирус могут вытеснить стрептококки, аденовирус, риновирус и бокавирус.

«Вирусов – огромное количество, бактерий – огромное количество, существует почти 1,5 тыс. различных инфекционных заболеваний, и многие из них переносятся как раз воздушно-капельным путем. При коронавирусе стали меньше заметны и грипп, и аденовирусная, и риновирусная, и бокавирусная инфекции, но они могут вернуться», - сказал Малышев в эфире радио Sputnik.

Он напомнил, что зачастую среди молодежи встречается стрептококк, который передается воздушно-капельным путем и вызывает различные заболевания.

Также следует помнить, что организм человека после зимы особенно уязвим. Поэтому лучше всего беречь себя и продолжат ходить в масках в общественных местах.

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