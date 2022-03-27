РИАМО - 27 мар. Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в середине мая в столице начнется период опасного солнца. Речь идет о времени, когда солнце выделяет опасный уровень ультрафиолета, передает ТАСС.

Он уточнил, что в марте, а также в апреле солнце не опасное. Оно не приносит вреда ни взрослым, ни детям.

«Сейчас детей нужно выводить, малышей, младенцев, подставлять солнцу, потому что именно сейчас ультрафиолет в том диапазоне, который способствует выработке витамина D. Это очень важно», - отметил Вильфанд.

Он предупредил, что с середины мая находится днем на солнце будет опасно.

В субботу в столичном регионе объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 25 м/с.