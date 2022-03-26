РИАМО - 26 мар. Сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением личностей злоумышленников, обливших памятник Воинам-интернационалистам в подмосковном Пущине, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

О происшествии сообщила в дежурную часть местная жительница. Памятник был облит красной краской.

«В настоящий момент сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц причастных к совершению данного правонарушения», - отметили в областном главке МВД РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм».

Инцидент произошел в субботу. По данному поводу прокуратура области назначила проверку.

Памятник был открыт в 2018 году по инициативе городского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» в Пущине. Он появился в знак уважения российским героям, защитникам Родины.