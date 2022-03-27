РИАМО - 27 мар. Полицейские задержали мужчину 1976 года рождения, которого подозревают в вандализме. Он облил красной краской военный памятник в Пущине, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Серпуховское» поступило сообщение от местной жительницы о том, что в парке Победы в Пущине неизвестный облил красной краской памятник Воинам-интернационалистам.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм».

Проверки по акту вандализма проводят прокуратура и СК.

Памятник был открыт в 2018 году по инициативе городского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» в Пущине. Он появился в знак уважения российским героям, защитникам Родины.