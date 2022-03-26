РИАМО - 26 мар. Врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что кофе дает организму «возбуждающий эффект», тонизирует нервную систему человека, но со временем этот напиток вызывает привыкание, сообщает «Вечерняя Москва».

«Кофе дает энергию взаймы. Кофеин «занимает» рецепторы, чувствительные к аденозину — компоненту, который отвечает за успокоение. Возбуждение происходит, а торможение — нет. Мозг начинает вырабатывать больше аденозина, так как понимает: состояние постоянного возбуждения опасно — можно и перегореть. Человеку хочется больше и больше кофеина», - уточнила специалист.

По ее словам, сначала эффект бодрости у человека достигался от одной чашки кофе, а через время ему нужно выпивать по 2-3 чашки. В итоге аденозин побеждает и напиток перестает давать энергию при употреблении в любом количестве.

Соломатина ранее рассказала, что весной человеку поможет оздоровиться и обогатить организм необходимыми витаминами квашеная капуста.