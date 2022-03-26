Как получить российское гражданство

Что такое гражданство
Говоря о юридическом понимании гражданства, нужно помнить, что под ним подразумевается устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей.
При этом гражданство РФ является единым и равным независимо от оснований его приобретения, напомнил Евгений Корнеев, юрист «Европейской юридической службы».
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Пути получения гражданства
Сейчас согласно Федеральному закону от 31.05.2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», гражданство России можно получить несколькими способами:
– по рождению;
– в общем порядке;
– в упрощенном порядке.
Регулируют данные вопросы статьи 12, 13 и 14 соответственно.
Получение гражданства на общих основаниях
Гражданство Российской Федерации может получить любой иностранный гражданин или человек без гражданства при условии непрерывного проживания в России по виду на жительство (ВНЖ) не менее пяти лет. Также эти лица могут обратиться за гражданством не только для себя, но и для своих детей либо недееспособных лиц, которые находятся под опекой.
Кроме того, в общем порядке могут обратиться за предоставлением гражданства лица, имеющие особые заслуги перед РФ, а также граждане стран бывшего СССР, не менее трех лет проходящие военную службу по контракту в России. Им ВНЖ не понадобится.
Для обычной категории получение гражданства РФ занимает приблизительно пять лет, кроме тех, кто проходит воинскую службу. Если в гражданстве откажут, процедура может затянуться, ведь снова подать документы можно только через год, говорит юрист общей практики Николай Коляда.
Указанные выше сроки можно сократить до года, если имеются следующие основания:
– наличие у соискателя высоких достижений в области науки, техники и культуры;
– обладание профессией либо квалификацией, представляющими интерес для России;
– предоставление человеку политического убежища на территории нашей страны или признание его беженцем согласно действующему российскому законодательству.
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Упрощенное получение гражданства
Это специальная процедура оформления гражданства России, позволяющая сократить срок проживания лица на территории РФ до момента обращения с заявлением о приеме в гражданство до одного года и менее. При этом кандидатам не надо сдавать экзамен по русскому языку, если у них есть документ о получении среднего образования в СССР до 1991 года, общего среднего образования в России после 1991 года либо образования в стране, где русский язык считается одним из государственных.
Помимо Федерального закона № 62-ФЗ, упрощенный порядок получения гражданства регулирует «Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации» № 1325.
Прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке осуществляется при наличии условий и оснований, установленных для некоторых категорий лиц статьей 14 Федерального закона № 62-ФЗ. К ним относятся, например, следующие категории лиц:
– дееспособные лица без гражданства, достигшие 18 лет, если они имели гражданство СССР, проживали или проживают в государствах, входивших в состав СССР, и не получили гражданство этих государств;
– иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ, состоящие не менее трех лет в браке с российским гражданином, который проживает на территории РФ;
– лица, имеющие хотя бы одного родителя с гражданством РФ, проживающего на территории РФ;
– лица, являющиеся гражданами Республик Беларусь, Казахстан, Молдова или Украины;
– лица, получившие после 1 июля 2002 года профессиональное образование по образовательным программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки. Программы должны иметь государственную аккредитацию. Еще одно условие для этих лиц: работать на территории РФ не менее одного года до дня обращения за гражданством.
С полным списком лиц, имеющих право на «упрощенку», можно ознакомиться в вышеуказанной статье.
Сроки предоставления гражданства в этом случае – от трех до шести месяцев.
Получение РВП
Если у иностранного гражданина нет ВНЖ или РВП, но он законно находится на территории Российской Федерации, например, трудится по договору в России, проходит воинскую службу по контракту, имеет здесь близких родственников, он должен обратиться с заявлением в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту предполагаемого проживания. Также можно обратиться в многофункциональный миграционный центр, если речь идет о Москве.
Заявитель, проживающий за пределами Российской Федерации, обращается с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации в государстве своего проживания.
Если иностранный гражданин прибыл в РФ по визе или без нее (актуально для тех стран, с кем Россия имеет соглашение о безвизовом режиме) и желает здесь остаться, он подает заявление на получение РВП. Рассматривают заявление до четырех месяцев. Если же иностранный гражданин прибыл в РФ в безвизовом порядке, то срок рассмотрения заявления на РВП составляет 60 дней.
Подробнее о получении РВП можно почитать тут.
Получение ВНЖ
Второй шаг к получению гражданства – это приобретение ВНЖ, которое выдается после РВП.
При этом Николай Коляда напомнил, что есть некоторые граждане, которые могут пропустить шаг с РВП. Таких лиц немало – полный перечень указан в части первой и третьей статьи 41.1 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».
Сроки рассмотрения заявлений о получении ВНЖ – от 15 дней до четырех месяцев.
Узнать больше о том, как получить ВНЖ, и о необходимых документах можно тут.
Получение гражданства
После того, как гражданин оформил ВНЖ или РВП, прожил на территории РФ положенный срок, если это требуется, он подает документы на гражданство.
Для разных групп граждан, которые претендуют на гражданство РФ, документы разные. В каждом отдельном случае перед сбором бумаг необходимо обращаться в МВД, миграционный центр или консульство РФ, чтобы там вам точно подсказали, какой именно пакет потребуется предоставить.
Впрочем, можно выделить некоторые документы, которые актуальны практически для всех категорий лиц, претендующих на гражданство РФ. К ним относятся:
– заявление установленной формы в двух экземплярах;
– три фотографии 3х4 сантиметра;
– вид на жительство или разрешение на временное проживание;
– документ, подтверждающий владение русским языком на уровне, достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды (не требуется мужчинам, достигшим возраста 65 лет, женщинам, достигшим возраста 60 лет, недееспособным и инвалидам I группы);
– квитанция по уплате госпошлины.
Среди других документов в основном бумаги, подтверждающие связь потенциального гражданина РФ с нашей страной. Например, это может быть:
– свидетельство о браке с россиянином;
– свидетельство о предоставлении политического убежища или документ о признании беженцем;
– документ об образовании по программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры на территории РФ, выданный после 1 июля 2002 года;
– документ, подтверждающий трудовую деятельность;
– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из реестра владельца именных ценных бумаг, сведения об уплаченных налогах и сборов;
– один из документов, подтверждающих наличие у заявителя гражданства СССР в прошлом, например, паспорт гражданина СССР, свидетельство о рождении гражданина СССР и т.п.
Куда обращаться
Все зависит от того, к какой категории получателей вы относитесь и где находитесь. В Москве документы принимает многофункциональный миграционный центр. В других регионах этими вопросами занимается территориальный орган МВД РФ.
Если же претендующее на гражданство лицо находится вне России, обращаться нужно в дипломатическое представительство или консульство РФ на территории иностранного государства.
Сроки рассмотрения
Как правило, пакет документов рассматривают с разными сроками для разных групп граждан.
Сейчас, по словам Николая Коляды, срок оформления паспорта – 10 дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней во всех остальных случаях, согласно Постановлению Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 (ч. 2 п. 16). А с 1 июля 2022 года вступит в силу новый приказ МВД № 854 от 08.11.2021, по которому срок сократится до пяти рабочих дней.
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