Как получить российское гражданство

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Гражданство Российской Федерации может получить любой иностранный гражданин или человек без гражданства при условии непрерывного проживания в России по виду на жительство (ВНЖ) не менее пяти лет. Также эти лица могут обратиться за гражданством не только для себя, но и для своих детей либо недееспособных лиц, которые находятся под опекой.

Кроме того, в общем порядке могут обратиться за предоставлением гражданства лица, имеющие особые заслуги перед РФ, а также граждане стран бывшего СССР, не менее трех лет проходящие военную службу по контракту в России. Им ВНЖ не понадобится.

Для обычной категории получение гражданства РФ занимает приблизительно пять лет, кроме тех, кто проходит воинскую службу. Если в гражданстве откажут, процедура может затянуться, ведь снова подать документы можно только через год, говорит юрист общей практики Николай Коляда.

Указанные выше сроки можно сократить до года, если имеются следующие основания:

– наличие у соискателя высоких достижений в области науки, техники и культуры;

– обладание профессией либо квалификацией, представляющими интерес для России;

– предоставление человеку политического убежища на территории нашей страны или признание его беженцем согласно действующему российскому законодательству.

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