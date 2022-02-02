Как получить разрешение на временное проживание в России

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Взрослому дееспособному человеку потребуется следующий пакет:

- заявление в двух экземплярах;

- фото 35 на 45 миллиметров: два — для иностранцев, пять — для лиц без гражданства;

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- документ об отсутствии судимости (для въехавших по визе) — выдается государством, где человек жил прежде;

- документ, подтверждающий проживание иностранца вне страны его гражданской принадлежности (для лиц, въехавших по визе). Речь идет о следующей ситуации: допустим, гражданин государства Мьянма подал документы для проживания в Индии, оставаясь гражданином Мьянмы. При этом он получает визу для въезда в Россию, и здесь ему так понравилось, что он решил остаться. Для этого гражданину нужно будет оформить ВНЖ в Индии и как раз его предоставить в пакете документов для получения РВП в РФ, пояснил Николай Коляда;

- медицинские документы (по желанию, об этом будет сказано ниже);

- документ, подтверждающий владение русским языком, знание истории и основ законодательства России. Комплексный экзамен сдают платно, необходимо искать организации, которые имеют право на выдачу сертификатов (подробнее об учреждениях, экзаменующих мигрантов, написано здесь). Также можно предъявить документ об окончании школы или университета на территории СССР или диплом об образовании, выданный на территории РФ до 31 декабря 1995 года. Этот пункт неактуален для мужчин старше 65 лет, женщин старше 60 лет и для некоторых других категорий лиц;

- документ об уплате пошлины в размере 1600 рублей (оформить квитанцию можно здесь).

Если РВП по квоте получает недееспособный, частично дееспособный или несовершеннолетний, помимо заявлений, фото и медицинских документов (требования такие же, как и в случае со взрослыми получателями РВП), потребуется предоставить:

- документ, удостоверяющий личность подающего документы (это может быть родитель, усыновитель или опекун);

- свидетельство о рождении или документ, подтверждающий полномочия опекуна;

- документ о признании недееспособным или ограниченным в дееспособности;

- документ об отсутствии судимости (для тех, кто достиг 14 лет) — он должен быть выдан не ранее, чем за три месяца до подачи заявления на РВП;

- вид на жительство или иной документ, выданный иностранным государством, подтверждающий проживание иностранца вне государства гражданской принадлежности (для тех, кто въехал в РФ по визе).

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