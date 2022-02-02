Как получить разрешение на временное проживание в России

Что такое разрешение на временное проживание
Разрешение на временное проживание (РВП) дает право иностранцам легально пребывать на территории России. Также получение РВП является первым шагом на пути к гражданству РФ: обычно после получения разрешения на временное проживание нужно получить вид на жительство (ВНЖ), а затем можно претендовать на получение гражданства.
РВП представляет из себя штамп в паспорте иностранца или отдельный документ, если у человека нет гражданства и паспорта.
Срок действия разрешения на временное проживание — три года. Вопросы, связанные с РВП, регулирует федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Что дает РВП
Во-первых, получив разрешение на временное проживание, иностранец сможет проживать на территории России три года безвыездно. На основании РВП человеку выдадут визу временно проживающего лица.
Во-вторых, РВП позволяет устроиться на работу без оформления соответствующих разрешений или патента.
В-третьих, разрешение на временное проживание позволяет иностранцу заниматься предпринимательской деятельностью на территории России в качестве индивидуального предпринимателя.
Сколько человек может получить РВП по квоте
Размер квоты ежегодно определяют, исходя из демографической ситуации в регионах и возможностей обустройства иностранцев. Так, в 2022 году разрешение на временное проживание в России по квоте смогут получить 18 955 человек, из них в Московской области смогут задержаться 1250 иностранцев, а в Москве — 1500 (согласно распоряжению правительства РФ от 11 октября 2021 года № 2856-р). Резерв квоты на выдачу РВП иностранным гражданам и лицам без гражданства в этом году составляет 5685 разрешений.
Как только квота будет исчерпана, заявления на получение РВП по ней не будут принимать до следующего года. Места в регионах, куда мигранты больше всего стремятся, быстро заканчиваются, поэтому нужно успеть подать документы как можно скорее, в начале января, поясняет юрист общей практики Николай Коляда.
Выдачу РВП по квоте регулируют статьи 6 и 6.1 закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ. По словам юриста «Европейской юридической службы» Валентина Лупу, количество принятых заявлений и распределение квот можно отслеживать на официальных сайтах управлений по вопросам миграции ГУ МВД РФ, например, на сайте управления Московской области.
Кто может претендовать на получение РВП по квоте
Здесь практически нет ограничений — достаточно владеть русским языком и пройти медицинское освидетельствование (п. 4.1 ст. 6 закона № 115-ФЗ).
На принятие решения о выдаче разрешения на временное проживание могут влиять факторы, указанные в правилах распределения квоты на выдачу РВП, утвержденные постановлением правительства РФ от 29 декабря 2020 года № 2345, добавил юрист «Европейской юридической службы». Специальная комиссия проанализирует связи иностранца в России: например, выяснит, есть ли у него родственники в РФ, жилище, работа, учился ли иностранец в России (с полным списком критериев оценки иностранцев можно ознакомиться здесь.
Как объяснил эксперт, соответствовать этим критериям не обязательно, но попадание в них повышает шанс получить РВП по квоте.
Какие документы нужны для получения РВП по квоте
Взрослому дееспособному человеку потребуется следующий пакет:
- заявление в двух экземплярах;
- фото 35 на 45 миллиметров: два — для иностранцев, пять — для лиц без гражданства;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- документ об отсутствии судимости (для въехавших по визе) — выдается государством, где человек жил прежде;
- документ, подтверждающий проживание иностранца вне страны его гражданской принадлежности (для лиц, въехавших по визе). Речь идет о следующей ситуации: допустим, гражданин государства Мьянма подал документы для проживания в Индии, оставаясь гражданином Мьянмы. При этом он получает визу для въезда в Россию, и здесь ему так понравилось, что он решил остаться. Для этого гражданину нужно будет оформить ВНЖ в Индии и как раз его предоставить в пакете документов для получения РВП в РФ, пояснил Николай Коляда;
- медицинские документы (по желанию, об этом будет сказано ниже);
- документ, подтверждающий владение русским языком, знание истории и основ законодательства России. Комплексный экзамен сдают платно, необходимо искать организации, которые имеют право на выдачу сертификатов (подробнее об учреждениях, экзаменующих мигрантов, написано здесь). Также можно предъявить документ об окончании школы или университета на территории СССР или диплом об образовании, выданный на территории РФ до 31 декабря 1995 года. Этот пункт неактуален для мужчин старше 65 лет, женщин старше 60 лет и для некоторых других категорий лиц;
- документ об уплате пошлины в размере 1600 рублей (оформить квитанцию можно здесь).
Если РВП по квоте получает недееспособный, частично дееспособный или несовершеннолетний, помимо заявлений, фото и медицинских документов (требования такие же, как и в случае со взрослыми получателями РВП), потребуется предоставить:
- документ, удостоверяющий личность подающего документы (это может быть родитель, усыновитель или опекун);
- свидетельство о рождении или документ, подтверждающий полномочия опекуна;
- документ о признании недееспособным или ограниченным в дееспособности;
- документ об отсутствии судимости (для тех, кто достиг 14 лет) — он должен быть выдан не ранее, чем за три месяца до подачи заявления на РВП;
- вид на жительство или иной документ, выданный иностранным государством, подтверждающий проживание иностранца вне государства гражданской принадлежности (для тех, кто въехал в РФ по визе).
Как проходит медицинское освидетельствование
Иностранцы, претендующие на оформление РВП, обязаны пройти медицинское освидетельствование, в процессе которого должны установить наличие или отсутствие:
- факта употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ;
- инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
- ВИЧ-инфекции.
Направление на медицинское освидетельствование не выдают, поясняет Валентин Лупу. Иностранец проходит медкомиссию самостоятельно и сам ее оплачивает.
Существует перечень медицинских организаций, которые могут проводить медицинское освидетельствование. Например, в столице постановлением правительства Москвы от 28 сентября 2021 года № 1517-ПП «Об установлении перечней медицинских организаций в соответствии с федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» определили такую организацию — ГБУЗ «Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы».
По результатам медосмотра выдают медицинские документы и сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции на бумажном носителе или в электронной форме. Валентин Лупу отметил, что данные о прохождении медосмотра заносят в федеральную государственную информационную систему сведений санитарно-эпидемиологического характера (пп. 1 п. 5 ст. 6.1 закона № 115-ФЗ). Поскольку все необходимые сведения уже будут у МВД в электронном формате, иностранный гражданин вправе предоставлять медицинские документы по желанию.
Кто может получить РВП вне квоты
Чтобы получить разрешение на временное проживание вне квоты, иностранцу необходимо соответствовать ряду требований. На получение РВП в таком порядке могут претендовать следующие лица:
- состоящие в браке с россиянами (гражданин РФ должен документально подтвердить свое проживание на территории страны);
- не достигшие 18 лет, недееспособные или ограниченно дееспособные лица, имеющие родителя (усыновителя, опекуна, попечителя) – иностранца, который сам подает документы на получение РВП или уже имеет РВП;
- инвесторы — их доля в уставном капитале российской компании должна быть не менее 10% в течение трех лет непрерывно, уставной капитал компании должен быть не менее 100 миллионов рублей, а размер ежегодных налогов и сборов в течение трех лет — не менее 6 миллионов рублей;
- участники госпрограммы по помощи в добровольном переселении в РФ соотечественников, проживающих за границей;
- поступившие на военную службу в РФ;
- граждане государств, входивших ранее в СССР, которые получили высшее образование в РФ по государственно аккредитованным образовательным программам;
- граждане Казахстана, Молдавии или Украины;
- переселенцы, переезжающие в соответствии с международными договорами РФ о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев;
- лица без гражданства, имеющие временное удостоверение такого лица в РФ либо постоянно проживавшие на территории Украины и признанные беженцами или получившие временное убежище на территории РФ.
Какие документы нужны для получения РВП вне квоты
Помимо тех бумаг, которые были указаны выше в пунктах, касающихся квотированного получения РВП, потребуются дополнительные документы. Например, к ним можно отнести:
- свидетельство о браке;
- контракт о прохождении военной службы;
- письмо руководителя организации, привлекшей инвестиции;
- диплом о высшем образовании, полученном в России по государственно аккредитованной программе, и т.п.
В каждом конкретном случае необходимо уточнять, какой именно пакет документов потребуется собрать.
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Куда обратиться для получения РВП
Чтобы узнать, какие документы нужно собрать лично вам для получения разрешения на временное проживание, необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции территориальных органов МВД России на региональном или районном уровне в отдельных случаях (п. п. 19, 20 Административного регламента, утвержденного приказом МВД России от 8 июня 2020 года № 407).
Иностранный гражданин должен подать заявление о выдаче РВП в подразделение по вопросам миграции по предполагаемому месту временного проживания. Если человек проживает за пределами России, ему стоит обратиться в дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ в государстве своего проживания, добавил Николай Коляда.
Заявление на получение РВП можно подавать после сбора необходимых бумаг. В процессе подачи потребуется сдать отпечатки пальцев.
Как проверить готовность РВП
Чтобы проверить готовность разрешения на временное проживание, нужно зайти на сайт Главного управления по вопросам миграции МВД России, ввести дату рождения, особый номер, который выдадут при приеме документов, и указать регион, в котором вы их подавали.
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Сколько рассматривают заявление на РВП
По словам юриста общей практики Николая Коляды, заявление на выдачу РВП рассматривают до четырех месяцев. Если же иностранный гражданин прибыл в РФ в безвизовом порядке, то срок рассмотрения заявления на РВП составляет 60 дней.
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