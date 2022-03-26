РИАМО - 26 мар. Дорожная авария с участием автомобиля и автобуса маршрута №725 произошла на юго-востоке столицы, в результате ДТП скончался водитель машины, сообщили РИАМО в пресс-службе «Мосгортранса».

Инцидент произошел в субботу в районе 07:00 около дома №6 во 2-м Грайвороновском проезде.

По предварительным данным, водитель машины не справился с управлением и столкнулся с автобусом. В результате ДТП погиб водитель авто, также пострадал один пассажир. В автобусе пострадавших не было.

Причины произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.