РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мар. Активисты местного отделения партии «Единая Россия» в Люберцах создали специальный штаб по разъяснению официальной точки зрения в рамках ситуации, связанной с ДНР и ЛНР, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В составе штаба находятся депутаты Мособлдумы Дмитрий Дениско и Игорь Коханый, члены фракции «Единой России» окружного совета депутатов. С момента начала спецоперации на Украине представители штаба провели порядка 50 встреч с населением.

«Жителей волнуют самые разные вопросы – цели и задачи спецоперации, экономическая стабильность в стране на ее фоне. Наша задача – разъяснить людям, представить полную картину происходящего, обличить мифы и фейки, с которыми они сталкиваются», - сказал член партийной фракции в совете депутатов Люберец Дмитрий Крестинин.

Крестинин, член партийной фракции в совете депутатов Люберец Дмитрий Сухов и депутат Мособлдумы от «Единой России» Игорь Коханый обсудили ситуацию с коллективами детского сада №53 и гимназии №24.