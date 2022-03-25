РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мар. Воду отключат 29 марта на улицах Терешковой, Щербакова, Мира и Новомытищинском проспекте в городском округе Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

В связи со сносом жилья, осуществляющегося в рамках реновации, необходим демонтаж водопроводной сети, находящейся в пятне многоквартирной жилой застройки по адресу: Мытищи, Новомытищинский проспект в районе расположения домов №№62, 64, 66, 68 микрорайонов 10-10А, требуется произвести врезку в действующий трубопровод находящийся по адресу: Новомытищинский проспект, дом №70.

Для осуществления врезки в действующий трубопровод 29 марта необходимо произвести отключение водоснабжения с 12:00 до 16:00 часов у следующих абонентов: ул. Терешковой, дома №№7, 5, 3, 6, 4, 2 к.2, 2, 2А, 6А, Дом быта, дом №1, Гимназия №17; ул. Щербакова, дома №№5, 3А, 1, 7А, 7Б, 2, 4, 6, 2к1, 4А Детский сад №19 «Зайчик», 6А – ФЭСТ; ул. Мира, дома №№1, 1А, 3, 5, 3А, 2А, ДК «ЯУЗА», «Мираклаб»; Новомытищинский проспект, дома №№32, 34/2, 23/7, 25, 27, 29, ул. Крупская, дом №1.

В связи с длительным отсутствием водоснабжения АО «Водоканал – Мытищи» будет организован подвоз питьевой воды для отключенных абонентов по адресу: Мытищи, ул. Щербакова, у домов №№6 и 4. В случае возникновения вопросов жители смогут в круглосуточном режиме обращаться по следующим номерам телефонов: 8-495-586-30-16; 8-903-255-04-25.